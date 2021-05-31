Более 65 млн рублей похищено при строительстве жилья в Магадане

Прокуратура Магаданской области и УФСБ по региону проверили соблюдение законов при строительстве жилья в бухте Нагаева в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По фактам хищения денежных средств возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Для выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта строительства застройщик привлек подрядчика ООО «СК Заря», которому перечислил свыше 300 млн рублей в порядке исполнения договорных обязательств, передает ИА MagadanMedia. Приобретено оборудование универсальной технологической линии, которое спустя полгода продано сторонней организации за 67 млн рублей, деньги от продажи имущества в бюджет области не возвращены.

В апреле следователи пермского линейного отдела МВД РФ на транспорте возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном во время реконструкции аэропорта Большое Савино. При строительстве перрона и рулежных дорожек использовались не те материалы, которые были предусмотрены проектной документаций. Нарушения допустили две организации, с которыми были заключены договоры субподряда.