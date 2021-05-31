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Белоусов оценил влияние денежной поддержки населения на инфляцию

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Уровень инфляции в России не изменился после оказания государством поддержки гражданам страны на фоне пандемии. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью РБК.

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«В условиях, когда заработки просели, считаю, то, что мы раздали деньги, мало сыграло на инфляции», — заявил Белоусов.

По словам политика, власти России прогнозировали начало инфляционной волны в 2021 году, однако это произошло примерно в октябре 2020-го, когда пошли вверх цены на зерно, минеральные удобрения, металлы. Белоусов подчеркнул, что США и Европа на фоне кризиса и пандемии резко ослабили денежно-кредитную политику.

«Вот эта вилка, которая возникла, и вызвала рост цен. Причем многие страны Европы привыкли к нулевой инфляции, кое-где даже была дефляция. Сейчас во многих странах инфляция составляет порядка 2%, а для них 2% — это примерно как у нас 10», — рассказал политик.

Он спрогнозировал, что инфляция в США по итогам этого года составит примерно 4–5%.

«Это небывалая для них история, хотя они дают пока более низкие оценки», — заключил Белоусов.

17 мая директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Известиями» отмечал, что в России инфляция до конца года при негативном сценарии может достигнуть 5,2%, при консервативном — 4,7%, а при позитивном — 4,5%. Он отметил, что исход будет зависеть от маршрута распространения коронавируса, от того, какая будет потребительская уверенность у населения.

Центробанк 23 апреля повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 4,7–5,2% с 3,7–4,2% и заявил об ожидании ее возвращения к цели в 4% в середине 2022 года и сохранении ее на этом уровне в будущем.

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