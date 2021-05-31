Эксперт оценил слова немецкого политолога о создании РФ и КНР военного альянса

Военный альянс подразумевает, что союзники приходят на помощь партнеру, даже если их интересы не совпадают, а у России и Китая хватает собственных ресурсов в военном плане. Об этом заявил «Известиям» руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

«Военный союз подразумевает необходимость приходить на помощь другому партнеру, даже если ваши интересы не совпадают. Из этого проистекает, что в союзе есть некоторая иерархия — если посмотреть на американские военные союзы в Азии, сразу понятно, кто старший партнер. Учитывая асимметрию в развитии России и Китая (китайская экономика растет гораздо быстрее, и через 10–15 лет эта асимметрия только усилится), Россия будет всё больше в позиции младшего партнера, чего она не хочет. И формальный союз это положение усугубит и закрепит», — сказал он.

Но главным эксперт посчитал тот факт, что и Россия, и Китай — это две державы, которые обладают известной самостоятельностью и которым хватает своих ресурсов в военном плане.

По словам Габуева, РФ и КНР сотрудничают только в тех вопросах, где есть какая-то взаимодополняемость. Он указал на то, что это стратегические вещи, упомянув в качестве примера помощь Москвы Пекину в создании раннего предупреждения о ракетном нападении и китайскую помощь в строительстве электромоста в Крым.

«Но для этого абсолютно не нужно оформление военного союза, который совершенно не значится в реальных планах», — добавил эксперт.

Ранее в этот день издание Die Welt опубликовало статью, в которой немецкий политолог Йоахим Краузе заявил, что Китай и Россия якобы создали военный альянс с целью вытеснить США из зон собственных экономических интересов.

Эксперт посчитал, что доказательством существования альянса являются два факта: совместные учения РФ и КНР, а также поставка российского оружия в Китай. Москва, как напомнил Краузе, поставляет Пекину ЗРК С-400 и истребитель Су-35. Также политолог отметил, что Китай усилил давление на Тайвань, когда Россия увеличила число войск у границ Украины. Это, по словам Краузе, было сигналом о готовности оказать поддержку России.

До этого, 28 мая, председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли в ходе выступления с приветственной речью в Академии ВВС заявил о необходимости предотвратить возникновение конфликта США с Китаем и Россией, а также предупредил о растущем расколе между Вашингтоном, Москвой и Пекином.

Комментируя «Известиям» это заявление, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что к словам американского генерала стоит прислушаться.

16 мая зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что усилия США нацелены на сдерживание РФ и КНР, потому как американская администрация видит в них соперников.