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Центральный пляж в Ульяновске подготовили к купальному сезону

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Купальный сезон в Ульяновске начнется 1 июня. Государственная инспекция по маломерным судам провела приемку Центрального Волжского пляжа.

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По словам главы города Сергея Панчина, на пляж завезли дополнительный объем песка. Кроме того, водолазы обследовали дно реки и очистили его от мусора, который прибило за зиму. Зона купания ограничена буйками. Безопасность отдыхающих будут обеспечивать 11 спасателей. Об этом сообщает ulpravda.ru. Шесть спасателей расположатся на акватории Волги, по двое будут дежурить на большом и среднем бассейнах, еще один спасатель будет находиться у малого бассейна для родителей с маленбкими детьми.

На пляже оборудованы сходы в воду, кабинки для переодевания, зонтики и другое пляжное оборудование. Автобусы, проезжающие через Императорский мост, будут будут заезжать на остановку «Центральный пляж». Также будет обеспечен дополнительный маршрут от ЦУМа.

Ранее сообщалось, что в Севастополе купальный сезон на Черном море начнется 7 июня. Всего в городе утвердили 30 официальных пляжей. Предполагается, что в 2021 году Севастополь посетят около 3 млн туристов.

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