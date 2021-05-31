Один человек погиб и двое пострадали на пожаре в Татарстане

В Муслюмовском районе Татарстана произошел пожар в частном доме в селе Салауз-Мухан. Погибла женщина, еще двое человек, в том числе подросток, получили ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Информация о возгорании поступила в ведомство 31 мая после полуночи. К моменту прибытия спасателей пламя охватило дом по всей площади, пишет InKazan.ru.

Из огня успели спастись мужчина 1961 года рождения — он получил ожоги 10–12% тела, и подросток 2006 года рождения — у него диагностировали ожоги дыхательных путей. Оба пострадавших доставлены в больницу скорой медпомощи в Набережных Челнах.

В ходе разбора завалов и осмотра места происшествия было обнаружено тело погибшей женщины 1962 года рождения.

По предварительной версии, пожар мог возникнуть в результате нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее в мае сообщалось о намерении властей Удмуртии повысить эффективность работы социальных служб. Поводом стал пожар в Увинском районе, о котором стало известно 22 мая. Жертвами огня стали члены семьи — 36-летний мужчина, 32-летняя женщина и четверо детей в возрасте от года до 12 лет. СК по данному факту возбудил уголовное дело.