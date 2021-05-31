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В МИДе удивились пассивности ЕС из-за слома США режима контроля над вооружениями

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В России удивлены пассивной реакцией Евросоюза на разрушение США режимов контроля над вооружениями. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии конференции по отношениям Москвы и Брюсселя.

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«Оставлено без внимания развернутое и конкретное предложение президента [России Владимира] Путина о том, как не допустить появления в Европе наземных ракет средней дальности, включая <…> согласование механизма верификации с абсолютно конкретными предложениями, которые включают посещение Калининградской области и в ответ посещение американских баз противоракетной обороны в Польше и Румынии», — сказал он.

Также глава российского МИДа отметил, что ситуация между Москвой и Брюсселем остается весьма тревожной, а европейский континент переживает «беспрецедентный кризис доверия». По словам Лаврова, в Европе снова возводятся разделительные линии, которые углубляются и передвигаются на восток.

Ранее, 29 мая, генсек ООН Антониу Гутерриш на фоне ситуации вокруг Договора по открытому небу (ДОН) выразил обеспокоенность «эрозией режима контроля над вооружениями» между США и Россией.

За день до этого в МИД РФ подчеркнули, что вся полнота ответственности за развал ДОН лежит на США. В ведомстве указали на то, что «Вашингтон вновь продемонстрировал пренебрежение не только к европейской безопасности, но и к интересам собственных союзников». Как подчеркнули в МИДе, союзники США просили пересмотреть решение, принятое администрацией бывшего американского президента Дональда Трампа, о выходе из ДОН.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он вступил в силу в 2002-м. Согласно его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга и их деятельности.

США вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ на это 15 января Россия приступила к процессу выхода из договора до того, как в Белом доме сменилась администрация.

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