Власти Великобритании опасаются третьей волны COVID-19

Франция не пустит англичан без «веских причин». Власти страны опасаются индийского штамма коронавируса. В Великобритании может начаться третья волна COVID-19. Эксперты фиксируют всплеск роста заболеваний в марте, передает телеканал «Известия». При этом в стране хотят отменить ограничения 21 июня. Министр здравоохранения рекомендует продлить удаленку.

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