В Южной Корее зафиксирован первый случай тромбоза после вакцины AstraZeneca

Первый случай тромботической тромбоцитопении пурпура (ТТП) зафиксирован в Южной Кореи у гражданина после прививки вакциной от AstraZeneca. Об этом 31 мая сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

При ТТП у человека снижается уровень тромбоцитов в крови и образовываются сгустки крови. Такие симптомы были зафиксированы у мужчины в возрасте до 40 лет, который работает в медучреждении и получил прививку 27 апреля.

В начале мая у пациента началась сильная головная боль, 12 мая он был госпитализирован из-за мышечных спазмов.

Врачи диагностировали кровоизлияние мозга, эпилепсию и тромбоз церебральных вен. Сейчас состояние пациента стабильное, добавляет Yonhap со ссылкой на KDCA.

Ранее, 25 мая, стало известно о смерти британской модели Стефани Дюбуа после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Причиной смерти 39-летней женщины стал тромбоз.

До этого, 20 мая, в Австралии связали шесть новых случаев образования тромбов у пациентов с вакцинацией от коронавируса препаратом AstraZeneca. Всего в стране подтверждено 24 случая развития тромбоза после применения вакцины. Наиболее часто у пациентов фиксируют тромбоз глубоких вез, тромбоэмболию легочной артерии и тромбоз воротной вены.

В апреле представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Тем не менее, он не смог объяснить, что именно обусловило связь прививки от коронавируса с образованием тромбов.