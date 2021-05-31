Жителей Крыма предупредили о граде и ветре в течение двух дней

Синоптики предупредили жителей Крыма об ухудшении погодных условий. 31 мая и 1 июня на территории республики пройдут ливни с усилением ветра.

Согласно штормовому предупреждению, местами в Крыму ожидаются грозы с градом. Ветер усилится до 20–25 м/с. Об этом пишет ИА «Крыминформ». Неблагоприятный прогноз действует до конца суток 1 июня.

В МЧС напоминают, что в восточных и западных районах Крыма ожидается высокая пожароопасность.

В минувшие выходные обильные осадки стали причиной подтопления нескольких районов Симферополя. Между Симферополем и Бахчисараем был размыт грунт под железнодорожными путями, из-за чего пришлось остановить движение поездов. За час выпало около 30 мм осадков.

Ранее сообщалось, что в мае в Москве выпало 93,3 мм осадков, что соответствует почти двум месячным нормам. Только за 29 мая выпало 22 мм осадков.