Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

Жителей Крыма предупредили о граде и ветре в течение двух дней

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики предупредили жителей Крыма об ухудшении погодных условий. 31 мая и 1 июня на территории республики пройдут ливни с усилением ветра.

Согласно штормовому предупреждению, местами в Крыму ожидаются грозы с градом. Ветер усилится до 20–25 м/с. Об этом пишет ИА «Крыминформ». Неблагоприятный прогноз действует до конца суток 1 июня.

В МЧС напоминают, что в восточных и западных районах Крыма ожидается высокая пожароопасность.

В минувшие выходные обильные осадки стали причиной подтопления нескольких районов Симферополя. Между Симферополем и Бахчисараем был размыт грунт под железнодорожными путями, из-за чего пришлось остановить движение поездов. За час выпало около 30 мм осадков.

Ранее сообщалось, что в мае в Москве выпало 93,3 мм осадков, что соответствует почти двум месячным нормам. Только за 29 мая выпало 22 мм осадков.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021