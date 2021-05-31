Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

Портал Newsru.com объявил о закрытии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Редакция Newsru.com объявила о закрытии новостного портала после более чем 20 лет работы, сообщается на сайте онлайн-издания в понедельник, 31 мая.

На полном курьезе: как СМИ дурачили общественность 1 апреля
«Известия» вспомнили самые запоминающиеся первоапрельские шутки

«Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика», — сказано в сообщении.

Отмечается, что экономические трудности связаны с отказом крупных рекламодателей сотрудничать с редакцией. Тем не менее архив новостей за годы работы портала останется открытым.

Newsru.com — российское интернет-издание, запущенное в 2000 году медиаменеджером, журналистом и блогером Антоном Носиком. В начале функционировал в качестве сайта телекомпании НТВ, где публиковались материалы, которые не попадали в эфир телеканала.

Ранее, 28 мая, Роскомнадзор направил письмо в адрес телеканала «Канал Disney» из-за трансляции анимационного фильма Out, главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Таким образом ведомство напомнило администрации телеканала о нормах российского законодательства.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021