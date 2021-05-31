Портал Newsru.com объявил о закрытии

Редакция Newsru.com объявила о закрытии новостного портала после более чем 20 лет работы, сообщается на сайте онлайн-издания в понедельник, 31 мая.

«Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика», — сказано в сообщении.

Отмечается, что экономические трудности связаны с отказом крупных рекламодателей сотрудничать с редакцией. Тем не менее архив новостей за годы работы портала останется открытым.

Newsru.com — российское интернет-издание, запущенное в 2000 году медиаменеджером, журналистом и блогером Антоном Носиком. В начале функционировал в качестве сайта телекомпании НТВ, где публиковались материалы, которые не попадали в эфир телеканала.

Ранее, 28 мая, Роскомнадзор направил письмо в адрес телеканала «Канал Disney» из-за трансляции анимационного фильма Out, главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Таким образом ведомство напомнило администрации телеканала о нормах российского законодательства.