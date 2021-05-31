Опубликовано видео допроса открывшего стрельбу из окна в Екатеринбурге

Обвиняемый в стрельбе из окна в Екатеринбурге мужчина не смог объяснить, за что был задержан. Видео допроса задержанного опубликовал 31 мая Следственный комитет РФ.

«Не поясню», — ответил мужчина на соответствующий вопрос следователя.

Тем не менее, задержанный указал, что стрелял с балкона.

По данным СК, в момент стрельбы мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц и посягательстве на жизнь правоохранителя. Позднее в этот день суд решит вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Бывший полицейский открыл стрельбу с балкона своей квартиры в районе Химмаш в Екатеринбурге накануне. Было принято решение брать квартиру злоумышленника штурмом, в результате 48-летний мужчина был задержан.

Злоумышленник ранил сотрудника Росгвардии, его в понедельник отпустили из больницы домой после оказания медицинской помощи, а также девятилетнюю девочку, которую врачи ранее ввели в медикаментозную кому.

По предварительным данным, 48-летний стрелок разослал своим знакомым сообщения о том, что ему надоела жизнь и он «всех постреляет».

Как рассказала соседка стрелявшего, мужчина служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». При этом женщина отметила, что обычно экс-полицейский вел себя довольно спокойно.

Очевидцы происшествия рассказали, что мужчина требовал «отменить гомосексуализм».