В МИД РФ рассказали о сроках поставки газа через Украину

Россия продолжит поставлять газ через территорию Украины до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты. Об этом 31 мая заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Он отметил, что у Москвы нет задачи приостановить поставки с вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

«Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры «Газпрома» и их партнеров на Украине. У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину. Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа. Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям», — цитирует Биричевского «РИА Новости».

Дипломат подчеркнул, что проект «Северный поток – 2» является исключительно экономическим.

Ранее, 16 мая, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что Киев намерен бороться с «Северным потоком – 2» до тех пор, пока по трубам не начнут поставлять газ.

6 января глава оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон сообщил, что «Газпром» снизил транзит газа через Украину с около 180 млн кубометров в сутки в конце декабря 2020 года до приблизительно 130 млн кубометров в сутки в начале января 2021 года.

В середине июня 2019 же года «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину на российской территории. Глава компании «Оператор ГТС Украины» заявлял, что Киев не отказывается от транзита российского газа в Европу, но к его прекращению якобы стремится Москва.

В конце того же года Москва и Киев подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт сроком на пять лет.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.