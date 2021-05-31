Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

В МИД РФ рассказали о сроках поставки газа через Украину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия продолжит поставлять газ через территорию Украины до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты. Об этом 31 мая заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Инородное дело: способны ли новые санкции остановить «Северный поток – 2»
Несмотря на попытки сорвать выполнение проекта, эксперты считают наиболее вероятным его успешное завершение в 2021 году

Он отметил, что у Москвы нет задачи приостановить поставки с вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

«Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры «Газпрома» и их партнеров на Украине. У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину. Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа. Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям», — цитирует Биричевского «РИА Новости».

Дипломат подчеркнул, что проект «Северный поток – 2» является исключительно экономическим.

Ранее, 16 мая, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что Киев намерен бороться с «Северным потоком – 2» до тех пор, пока по трубам не начнут поставлять газ.

6 января глава оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон сообщил, что «Газпром» снизил транзит газа через Украину с около 180 млн кубометров в сутки в конце декабря 2020 года до приблизительно 130 млн кубометров в сутки в начале января 2021 года.

В середине июня 2019 же года «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину на российской территории. Глава компании «Оператор ГТС Украины» заявлял, что Киев не отказывается от транзита российского газа в Европу, но к его прекращению якобы стремится Москва.

В конце того же года Москва и Киев подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт сроком на пять лет.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021