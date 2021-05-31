В МИД Белоруссии рассказали о подготовке провокаций российскими олигархами

Российские спецслужбы предупреждали власти Белоруссии о том, что готовятся провокации со стороны российских олигархов сразу после выборов президента республики в 2020 году. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в понедельник, 31 мая.

«Я помню тот период, ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее всё становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», — сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что тогда от российских спецслужб было получено предостережение касательно того, что «готовятся определенные провокации», причем в нем указывались имена и фамилии конкретных олигархов.

Ранее, 26 мая, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что в Белоруссии готовится новая волна протестов. Также она добавила, что гражданам страны важно сделать всё возможное, чтобы добиться освобождения «политических заключенных» и «прекращения насилия».

В свою очередь, глава государства Александр Лукашенко посчитал, что возобновление уличных протестов в стране невозможно. До этого он заявил, что власти Белоруссии в ходе протестных акций принимали жесткие меры и в результате им удалось «в зародыше подавить волну неонацизма».

9 мая Лукашенко обратился с заявлением к оппозиции, в котором попросил прекратить противостояния в стране. Также президент Белоруссии отметил, что никто другой не подарит белорусам новые земли, в настоящее время происходит жестокий передел мира. Он призвал граждан страны не оступаться в такой сложный период, иначе о белорусов «в очередной раз вытрут ноги и выбросят на помойку».

В августе 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Тогда в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Однако оппозиция не согласилась с результатами, после чего в стране начались массовые протестные акции.