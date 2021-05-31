Открывшему стрельбу из окна в Екатеринбурге предъявили обвинение

Жителю Екатеринбурга, открывшему стрельбу из окна, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц и посягательстве на жизнь правоохранителя. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в Следственном комитете РФ.

«Сегодня судом по ходатайству следователя СКР будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», — говорится в сообщении.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Накануне в районе Химмаш в Екатеринбурге бывший полицейский открыл стрельбу с балкона своей квартиры. Было принято решение брать квартиру злоумышленника штурмом, в результате 48-летний мужчина был задержан.

Злоумышленник ранил сотрудника Росгвардии, его в понедельник отпустили из больницы домой после оказания медицинской помощи, а также девятилетнюю девочку, которая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, 48-летний стрелок разослал своим знакомым сообщения о том, что ему надоела жизнь и он «всех постреляет».

Как рассказала соседка стрелявшего, мужчина служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». При этом женщина отметила, что обычно экс-полицейский вел себя довольно спокойно.

Очевидцы происшествия рассказали, что мужчина требовал «отменить гомосексуализм».