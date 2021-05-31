В России проходит вакцинация от клещевого энцефалита

Более 2 млн россиян привиты от клещевого энцефалита. В этом году планируется вакцинировать еще свыше 2,9 млн человек, сообщает телеканал «Известия». Роспотребнадзор ведет мониторинг в связи с активностью клещей. В большинстве регионов начались акарицидные обработки. Специалисты обезопасили более 140 тыс. га территорий. В Южном и Северо-Кавказском округах обрабатывают скот.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.