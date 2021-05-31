Подросток пострадал при падении со скалы на Алтае

На Алтае 12-летний подросток пострадал при падении со скалы Чертов палец. Спасатели эвакуировали ребенка в больницу.

Инцидент произошел 30 мая. Подросток упал со скалы и не мог самостоятельно уйти. Пострадавшего на носилках эвакуировали сотрудники 3-го отдельного поста 60-й пожарно-спасательной части. Мальчика доставили в Горно-Алтайскую городскую больницу, пишет altapress.ru.

Гора Чертов палец является одной из наиболее посещаемых достопримечательностей Алтая. С вершины открывается вид на панораму реки Катунь. Однако не все туристы соблюдают меры безопасности. 10 мая спасатели эвакуировали с горы женщину 1985 года рождения, которая сорвалась с крутого склона.

18 мая сообщалось о падении со скалы 30-летней женщины в Якутии. Потерпевшая подошла к обрыву высотой около 20 м, потеряла равновесие и упала на лед реки. От полученных травм женщина скончалась на месте.