«Инклюзивную перезагрузку» для волонтеров начали в Южно-Сахалинске

Учащиеся южно-сахалинских техникумов первыми приняли участие в обучении «Школы волонтерства». Занятия были ориентированы на оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

Проект «Инклюзивная перезагрузка» является одним из победителей конкурса социальных инициатив Южно-Сахалинска «Мы и наш город». Его реализует Базовый центр инклюзивного образования. Волонтеры обучались основам командной работы, навыкам оказания первой медицинской помощи, особенностям взаимодействия с людьми с различными ограничениями по здоровью. Этот опыт будет полезен во время проведения массовых мероприятий, сообщает ИА SakhalinMedia.

Число волонтеров в Сахалинской области до конца года планируют увеличить до 35 тыс. человек. Достичь цели поможет региональная программа развития добровольчества на 2021–2022 годы, принятая по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Она предусматривает активное вовлечение жителей региона в волонтерские программы, а также оказание им методической, информационной, консультационной и ресурсной помощи, проведение обучающих семинаров и мастер-классов.