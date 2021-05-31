Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Синоптики прогнозируют грозы с ветром и градом в Тюменской области. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, погода ухудшится на юге Тюменской области. Синоптики ожидают кратковременные дожди и грозы. Скорость северо-восточного и северного ветра составит 8-13 м/с, местами возможны порывы до 22 м/с. Об этом пишет ИА «Ура.ру». При усилении ветра не исключено падение деревьев и повреждение линий электропередач.

Средняя температура на юге региона не поднимется выше 22 градусов. Прохладная погода сохранится до конца недели.

Ранее синоптики назвали сроки прихода «настоящего лета» в столичном регионе. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, потепление до 25 градусов придет к концу рабочей недели.