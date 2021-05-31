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Правительство России презентует «стратегию изменений» в июне

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Правительство России разработало «стратегию изменений», она будет презентована в конце июня. Об этом в понедельник, 31 мая, рассказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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«Стратегия изменений сейчас впервые сформулирована в виде примерно 50 инициатив, и я думаю, что скоро, я просто знаю, что в конце июня, всё это будет презентовано», — заявил он в интервью телеканалу РБК.

Также Белоусов отметил, что решить проблему бедности возможно только путем введения пособий для оказавшихся в трудной жизненной ситуации граждан.

12 апреля кабинет министров сформировал предварительный пул проектов, которые могут войти в стратегию социально-экономического развития России до 2030 года. Рассматриваются 125 инициатив общей стоимостью в несколько десятков триллионов рублей.

Созданием Стратегии социально-экономического развития до 2030 года правительство занимается по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина. Она должна определить возможности решения задач, поставленных в указе президента РФ Владимира Путина от 21 июля «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Новая стратегия предполагает работу над проектами по пяти крупным направлениям: «Новая высокотехнологичная экономика», «Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новый общественный договор», «Клиентоцентричное государство», «Национальная инновационная система». Курируют эти треки вице-премьеры: соответственно, Андрей Белоусов, Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко.

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