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Белоусов допустил изменение налогообложения металлургической отрасли

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Власти готовы рассмотреть вопрос изменения налогообложения металлургической отрасли. Об этом 31 мая сообщил вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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«Мы видим, что в ковидный год, отчетность сейчас пришла, доходы металлургов выросли в разы, это неплохо. Плохо то, что они все подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Мы подсчитали, что металлурги нахлобучили бюджет в части госкапвложений и гособороназаказа примерно на 100 млрд рублей по году. Я считаю, они должны вернуть эти деньги в виде налога», — сказал Белоусов в интервью РБК.

Ранее, 27 мая, торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила повысить уровень налоговой нагрузки до 45% для наиболее высокооплачиваемых сотрудников коммерческих компаний.

По мнению ТПП, для снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов нужно перейти от «текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной».

В России с 1 января 2021 НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год повысили с 13% до 15%. Налогом облагается только сумма, которая превышает указанный порог.

В начале апреля стало известно, что по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) более 50% россиян согласны с действующими в стране налогами. Лишь 1% респондентов назвали существующие налоги недостаточными. Назвать действующую ставку НДФЛ смогли больше половины россиян.

После этого в Минфине заявили, что в России налоги для граждан — одни из самых низких в мире, при этом они почти не меняются многие годы. Ведомство отметило, что ставка НДФЛ в 15% «затрагивает незначительную часть населения», а большинство уплачивает налог по ставке 13%. По данным министерства, в других государствах налоговые ставки достигают 35%

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