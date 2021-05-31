Названа дата премьеры нового кроссовера Kia Sportage

Премьера кроссовера Kia Sportage нового поколения состоится 8 июня 2021 года. Продажи модели начнутся ближе к концу года. Об этом 31 мая сообщает Motor1.

В основе автомобиля лежит платформа нового кроссовера Hyundai Tucson, который дебютировал в сентябре 2020 года. Дизайн машины будет выполнен в соответствии с фирменной концепцией Kia «Улыбка тигра»: автомобиль получил массивный бампер, широкую радиаторную решетку и узкие светодиодные фары.

В салоне появятся цифровая приборная панель и экран мультимедиа, которые будут объединены в один блок.

В линейку двигателей войдет новый 2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый агрегат мощностью 190 л.с. и 186-сильный дизельный мотор объемом 2.0 л. Кроме того, автомобиль получит гибридную силовую установку мощностью 230 л.с.

27 мая сообщалось, что Kia начала продажи в России внедорожника Mohave в обновленных комплектациях.