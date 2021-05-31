Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись под Астраханью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приволжском районе Астраханской области произошло ДТП с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в главном управление МЧС по региону.

«В Приволжском районе, автодорога с. Образцово-Травино – г. Астрахань столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль. Розлив топлива отсутствует, дорога не перекрыта. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте от МЧС работают две единицы техники и пять человек личного состава.

Ранее в этот день три человека погибли и 11 получили травмы в ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Первомайском районе Алтайского края. Шестеро пострадавших были доставлены в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи с травмами средней степени тяжести.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021