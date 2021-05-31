Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись под Астраханью

В Приволжском районе Астраханской области произошло ДТП с участием пассажирской «Газели» и легкового автомобиля. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в главном управление МЧС по региону.

«В Приволжском районе, автодорога с. Образцово-Травино – г. Астрахань столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль. Розлив топлива отсутствует, дорога не перекрыта. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте от МЧС работают две единицы техники и пять человек личного состава.

Ранее в этот день три человека погибли и 11 получили травмы в ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Первомайском районе Алтайского края. Шестеро пострадавших были доставлены в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи с травмами средней степени тяжести.