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В России за сутки выявили еще 8475 случаев коронавируса

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За прошедшие сутки в России было зафиксировано 8475 новых случаев COVID-19 в 83 регионах страны. Такие данные 31 мая предоставил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (2614), Санкт-Петербурге (822) и Московской области (752).

За сутки полностью выздоровели 6715 человек, зарегистрировано 339 летальных исхода.

На сегодняшний день общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 5 071 917.

С начала распространения COVID-19 от последствий заболевания скончался 121 501 человек, полностью выздоровели 4 684 585 человек.

Днем ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что для победы над распространением коронавируса в стране необходимо участие всех граждан в вакцинации от COVID-19, так как это является основой для создания коллективного иммунитета.

27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реализация плана по вакцинации от коронавируса зависит от самих россиян, так как государство выполнило все необходимые шаги для того, чтобы «создать инфраструктуру, запасы вакцины, систему распространения, организацию прививочных пунктов».

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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