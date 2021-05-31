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Сахалинец погиб от удара током при попытке кражи электрооборудования

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Мужчина, пытавшийся украсть оборудование с трансформаторной подстанции в селе Мицулевка на Сахалине, погиб от удара током. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в пресс-службе компании «Сахалинэнерго».

«Несанкционированное проникновение в одну из трансформаторных подстанций в селе Мицулевка Анивского района закончилось гибелью мужчины. Основная версия случившегося — хищение электрооборудования. В настоящее время по данному происшествию проводится расследование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двое молодых людей спилили замок трансформаторной подстанции и проникли в закрытое распределительное устройство. Один из них приблизился к токоведущим частям, вследствие чего получил смертельный удар током.

В конце марта в одном из общежитий Сахалинского государственного университета от удара током погибли двое студентов 18 и 19 лет. Один из них пошел в душевую, где получил смертельное поражение током, на крики пришел сосед, но при попытке оказать помощь сам стал второй жертвой удара электротоком.

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