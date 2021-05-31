«Аэрофлот» открыл международный хаб в Красноярске

В Красноярске 31 мая открылся международный авиахаб «Аэрофлота». Теперь Красноярск станет для авиакомпании вторым базовым аэропортом после московского Шереметьево. Это позволит расширить маршрутную сеть прямых регулярных рейсов.

Как рассказал генеральный директор компании «Аэрофлот — Российские авиалинии» Михаил Полубояринов, уже 1 июня перевозчик откроет из Красноярска рейсы по пяти направлениям: Сочи, Иркутск, Краснодар, Благовещенск и Симферополь.

В течение лета компания планирует перевезти из Красноярска более 100 тыс. пассажиров. На первом этапе в Красноярске будут базироваться три Boeing-737. Затем к ним добавятся лайнеры Sukhoi Superjet 100.

Присутствовавший на открытии губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что планы открыть авиахаб появились еще в 2018 году, но в связи с пандемией коронавируса запуск проекта откладывался.

За эти годы, по словам главы региона, в аэропорту построили магистральную рулежную дорожку, что позволит значительно увеличить число вылетов самолетов в час. Также был построен новый пассажирский терминал и реконструирован терминал для обслуживания официальных делегаций.

На открытии хаба был представлен созданный авиакомпанией Hub Control Centre, а также линии регистрации и выдачи багажа.

16 апреля сообщалось об открытии масштабной программе прямых перелетов авиакомпании «Аэрофлот» из 13 городов России в пункты черноморского побережья — Анапа, Сочи, Симферополь, а также в Краснодар и Ростов-на-Дону.