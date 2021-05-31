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«Аэрофлот» открыл международный хаб в Красноярске

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В Красноярске 31 мая открылся международный авиахаб «Аэрофлота». Теперь Красноярск станет для авиакомпании вторым базовым аэропортом после московского Шереметьево. Это позволит расширить маршрутную сеть прямых регулярных рейсов.

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Как рассказал генеральный директор компании «Аэрофлот — Российские авиалинии» Михаил Полубояринов, уже 1 июня перевозчик откроет из Красноярска рейсы по пяти направлениям: Сочи, Иркутск, Краснодар, Благовещенск и Симферополь.

В течение лета компания планирует перевезти из Красноярска более 100 тыс. пассажиров. На первом этапе в Красноярске будут базироваться три Boeing-737. Затем к ним добавятся лайнеры Sukhoi Superjet 100.

Присутствовавший на открытии губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что планы открыть авиахаб появились еще в 2018 году, но в связи с пандемией коронавируса запуск проекта откладывался.

За эти годы, по словам главы региона, в аэропорту построили магистральную рулежную дорожку, что позволит значительно увеличить число вылетов самолетов в час. Также был построен новый пассажирский терминал и реконструирован терминал для обслуживания официальных делегаций.

На открытии хаба был представлен созданный авиакомпанией Hub Control Centre, а также линии регистрации и выдачи багажа.

16 апреля сообщалось об открытии масштабной программе прямых перелетов авиакомпании «Аэрофлот» из 13 городов России в пункты черноморского побережья — Анапа, Сочи, Симферополь, а также в Краснодар и Ростов-на-Дону.

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