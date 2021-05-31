Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

Спикер парламента Якутии объявил о переходе в Конституционный совет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель парламента Якутии Петр Гоголев объявил депутатам о своем решении перейти в конституционный совет при госсобрании (Ил Тумэн) республики, рассказал «РИА Новости» в понедельник, 31 мая, народный депутат регионального парламента Павел Ксенофонтов.

Вакантное кресло: главы каких регионов лишились постов в 2020 году
В 2021-м отставки губернаторов могут быть продолжены

«Он объявил о своем решении перейти вновь созданный Конституционный совет при госсобрании (Ил Түмэн)... Петр Васильевич — отличный юрист, знает все тонкости конституционного строительства государства. Уверен, что в его лице мы получим отличного защитника конституции Республики Саха», — рассказал Ксенофонтов.

Комментарии от пресс-службы Ил парламента республики пока не поступали.

Ранее на сайте Ил Тумэна сообщалось, что конституционный совет республики при парламенте Якутии станет заменой упраздняемого с 1 июля конституционного суда региона.

Решение об упразднении конституционного суда связали с приведением законодательства Республики Саха (Якутия) в соответствие со статьей 118 Конституции Российской Федерации, а также статьей 5 Федерального конституционного закона от 8 декабря 2020 года № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы», согласно которой закреплены положения об упразднении конституционных (уставных) судов субъектов России.

Выборы народных депутатов Республики Саха VI созыва состоялись 9 сентября 2018 года. Петр Гоголев был избран председателем государственного собрания 25 сентября того же года.

Ранее 27 мая депутаты Ил Тумэна приняли в первом и окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон «О регулировании пользования и распоряжения особым природным ресурсом — ископаемыми остатками мамонтовой фауны».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021