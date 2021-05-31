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Бывшего заммэра Иркутска отправили под домашний арест

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Суд отправил под домашний арест бывшего заместителя мэра Иркутска Владимира Преловского, который обвиняется в получении трех взяток в крупном размере. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба суда.

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«Следователь следственного отдела по Октябрьскому району г. Иркутска Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области обратился в Октябрьский районный суд г. Иркутска с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего заместителя мэра – председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации г. Иркутска, обвиняемого в получении трех взяток в крупном размере», — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность в администрации города, получил взятки от компаний, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Владимир Преловский являлся заместителем мэра — председателем комитета по управлению Октябрьским округом с 2017 по 2020 год. Возглавлял комитет городского обустройства администрации Иркутска до января 2021 года.

19 мая бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна приговорили к 5,5 года колонии строгого режима по делу о получении взяток при строительстве стадиона. Отмечается, что обвинение просило для экс-чиновника 16 лет заключения в исправительной колонии, а также 60 млн рублей штрафа.

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