Роспотребнадзор проведет горячую линию по вопросам детского отдыха

Роспотребнадзор проведет Всероссийскую «горячую линию» по вопросам детского отдыха в период с 31 мая по 11 июня, сообщается 31 мая на сайте ведомства.

«В каждом субъекте Российской Федерации специалисты Роспотребнадзора проконсультируют граждан, на что обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребенок, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха», — сказано в тексте.

Отмечается, что телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора. При этом граждане также могут круглосуточно обращаться в Единый консультационный центр по номеру телефона 8 (800) 555-49-43.

Ранее в этот день ведомство опубликовало рекомендации, как правильно собрать ребенка в лагерь, а также перечень необходимых вещей.

24 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что в России программа кешбэка на летний отдых детей для путевок, приобретенных заранее вне участия в программе, стартует 15 июня и продлится до конца октября.

Поручение правительству России рассмотреть вопрос о туристическом кешбэке на летний отдых детей для тех, кто уже купил путевки, дал президент страны Владимир Путин 19 мая.

13 мая правительство России выделило на реализацию программы детского туристического кешбэка 5 млрд рублей.