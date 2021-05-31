Врач перечислила симптомы при вегетососудистой дистонии

В международной классификации болезней нет такого понятия, как вегетососудистая дистония (ВСД), но в России этот диагноз ставят часто. Об этом рассказала невролог-реабилитолог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

По ее словам, отчасти правы и те, кто говорит, что вегетососудистая дистония существует, и те, кто утверждает, что ее как самостоятельной болезни нет.

«Всё дело в том, что наша вегетативная нервная система созревает немного диспропорционально, и все симптомы ВСД — скачки давления, потливость, чрезмерная сонливость, утомляемость, учащенное сердцебиение, а также тошнота или икота, могут проявляться в разные периоды жизни», — приводит слова Аникиной радио Sputnik 31 мая.

Врач отметила, что в основном о вегетососудистой дистонии говорят применительно к подросткам, когда за ростом и гормональной нагрузкой вегетативная нервная система не поспевает, и поэтому, когда дети перегружают себя эмоциональной или физической активностью, проявляются такие симптомы.

Специалист подчеркнула, что у взрослых людей таких проявлений быть не должно, потому что нервная система находится в стабильном состоянии.

Однако, как предупредила Аникина, после 60 лет возможна вторая волна симптомов ВСД. Чаще всего они являются одним из признаков неблагополучия организма и могут быть сопряжены с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и появлением первых признаков нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или Альцгеймера.

«Нельзя полечить просто вегетативные симптомы, поскольку они всегда в пожилом возрасте являются симптомом другого заболевания», — добавила врач.

Как заявила Аникина, вегетативными симптомами могут проявляться депрессия и повышенная тревожность. Также причиной их появления могут быть проблемы с витамином D. Невролог сообщила, что его слепое применение недопустимо, потому что вегетативную симптоматику дает и нехватка витамина D, и его избыток.

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