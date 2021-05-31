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В Красноярске задержали демонстративно нарушавшего ПДД водителя

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В Красноярске полицейские задержали мужчину 1995 года рождения, который многократно и демонстративно нарушал правила дорожного движения. Об этом 31 мая сообщили в Главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

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Нарушителя, как отметили в ведомстве, заметили в ходе осмотра автомобиля марки «Лексус», где он находился на пассажирском сидении.

В отношении задержанного составлено 14 протоколов об административных правонарушениях, касающихся проезда на запрещающий сигнал светофора, управления транспортом без прав, нарушения правил расположения транспортного средства на дороге, управления транспортным средством с нарушение установки государственных регистрационных знаков. Общая сумма штрафов превышает 60 тыс. рублей.

«В настоящее время красноярец помещен под административный арест до судебного заседания. Сотрудниками полиции принимаются меры к изъятию у него транспортного средства — автомобиля марки «Шкода», — добавили в МВД.

Ранее в этот день сообщалось, что три человека погибли, 14 пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Первомайском районе Алтайского края.

ДТП произошло в 7:00 (3:00 мск) на 2-м км автодороги К-04 Повалиха–Первомайское– Журавлиха–Шатуново. Столкнулись легковая Mazda и автобус Iveco, принадлежащего одному из предприятий. Автобус осуществлял перевозку работников.

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