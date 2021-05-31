Число пострадавших в результате ДТП на Алтае выросло до 14 человек

В результате столкновения легковушки с микроавтобусом в Первомайском районе Алтайского края пострадали 14 человек, трое погибли. Об этом сообщается в понедельник, 31 мая, на сайте регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших и трех погибших.

Отмечается, что шестеро пострадавших госпитализированы в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи с травмами средней степени тяжести, пять человек с травмами легкой степени осмотрели врачи на месте инцидента.

ДТП произошло в 7:00 (3:00 мск) на 2-м км автодороги К-04 Повалиха–Первомайское– Журавлиха–Шатуново. Столкнулись легковая Mazda и автобус Iveco, принадлежащего одному из предприятий. Автобус осуществлял перевозку работников.

По данным регионального главка МВД России, водитель легкового автомобиля 1997 года рождения выехал на полосу встречного движения, из-за чего столкнулся с микроавтобусом. Четырнадцать пассажиров Iveco получили травмы различной степени тяжести. На месте инцидента работает наряд ДПС.

На месте аварии работают 3 экипажа ГИБДД, 6 бригад СМП, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Также организована работа психологов ГУ МЧС России по региону. Полиция оцепила место ДТП.

Ранее в тот же день сообщалось об 11 пострадавших пассажирах автобуса, а также трех погибших. Среди последних водитель легкового автомобиля и его двое пассажиров.