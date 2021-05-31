В консульстве РФ заявили о завершении разбора аварии с судном «Амур»

Разбирательства инцидента со столкновением российского траулера «Амур» с японской рыболовной шхуной рядом я островом Хоккайдо в целом завершены, сообщили 31 мая в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

Комитет по транспортной безопасности Японии приступил к разбору причин аварии 28 мая.

«Разбирательства по инциденту со столкновением судна «Амур» и японской шхуны в целом завершены. Документы передаются в прокуратуру. Она, как ожидается, вынесет решение на этой неделе», — цитирует российских дипломатов ТАСС.

Ранее в понедельник стало известно, что капитан и судовладелец «Амура» официально попросили помощи генконсульства России в Саппоро.

Инцидент произошел утром 26 мая неподалеку от японского острова Хоккайдо в Охотском море. Там столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский «Амур» массой 662 т. После аварии японская шхуна, на борту которой было пять человек, перевернулась. В результате столкновения погибли три человека.

В пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России уточнили, что столкновение произошло в условиях плохой видимости. В районе наблюдался сильный туман.

По факту аварии была инициирована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта».