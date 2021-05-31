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Облачная погода без осадков и +16 градусов ожидаются в Москве 31 мая

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Облачно с прояснениями, без осадков и до +16 градусов ожидается в Москве в понедельник, 31 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем температура воздуха в столице составит от 14 до 16 градусов тепла, ночью может похолодать до +5 градусов.

В Подмосковье днем ожидается +12 ...+17. В ночь на вторник, 1 июня, температура может понизиться до 2 градусов.

Отмечается, что ветер будет северо-восточным, 6–11 м/с. В то же время атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

Ранее 30 мая синоптик рассказал о возвращении тепла в Москву к 3 июня. В этот день в столице ожидается до +20 градусов после полудня.

1 июня температура воздуха после полудня составит +14...+19 градусов, а 2 июня воздух прогреется до +15...+20 градусов. К концу следующей недели максимальная дневная температура воздуха составит от +22 до +27, что соответствует идеальной зоне летнего климатического комфорта.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что дожди полностью прекратятся в Москве ко вторнику, 1 июня.

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