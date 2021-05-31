Умер первый губернатор Приамурья Альберт Кривченко

На 86 году жизни скончался первый губернатор Амурской области Альберт Кривченко. Об этом 31 мая сообщается на сайте правительства региона.

«Мы потеряли чрезвычайно талантливого, порядочного и принципиального человека, который очень любил свою малую родину и многое для нее сделал», — приводятся в сообщении слова нынешнего главы Приамурья Василия Орлова.

Он выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни первого губернатора.

Орлов отметил, что в марте 1990 года Кривченко был избран народным депутатом РСФСР, был членом комитета Верховного Совета РФ по СМИ, связям с общественными организациями и движениями, изучению общественного мнения. В октябре 1991 года Кривченко стал главой администрации Амурской области, первым губернатором Приамурья

Кривченко родился в 1935 году. В период с 1991 по 1993 годы руководил администрацией Амурской области. Также он был известен как журналист. Выйдя на пенсию, Кривчинко продолжал писать стихи и книги. Кроме того, бывший глава региона занимался сельским хозяйством.