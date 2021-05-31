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Умер первый губернатор Приамурья Альберт Кривченко

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На 86 году жизни скончался первый губернатор Амурской области Альберт Кривченко. Об этом 31 мая сообщается на сайте правительства региона.

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«Мы потеряли чрезвычайно талантливого, порядочного и принципиального человека, который очень любил свою малую родину и многое для нее сделал», — приводятся в сообщении слова нынешнего главы Приамурья Василия Орлова.

Он выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни первого губернатора.

Орлов отметил, что в марте 1990 года Кривченко был избран народным депутатом РСФСР, был членом комитета Верховного Совета РФ по СМИ, связям с общественными организациями и движениями, изучению общественного мнения. В октябре 1991 года Кривченко стал главой администрации Амурской области, первым губернатором Приамурья

Кривченко родился в 1935 году. В период с 1991 по 1993 годы руководил администрацией Амурской области. Также он был известен как журналист. Выйдя на пенсию, Кривчинко продолжал писать стихи и книги. Кроме того, бывший глава региона занимался сельским хозяйством.

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