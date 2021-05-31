Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков
Сюжет:

Пхеньян оценил новую политику США по Северной Корее

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая политика США в отношении Северной Кореи представляет собой не гибкий подход, а плетение интриг. Об это говорится 31 мая в статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

Пламенный привет: с какими итогами завершился партийный съезд в КНДР
И чего ждать от отношений Пхеньяна и Вашингтона при новом американском президенте

«Сейчас многие страны осознают, что спланированные администрацией (президента США Джо. — Ред.) Байдена ориентиры политики в отношении КНДР являются не «методом прагматического подхода» и «максимальной гибкостью», а просто интригами… США ошибаются», — сказано в статье комментатора ЦТАК по международной политике Ким Мён Чхоля.

По его словам, то, что Штаты оказывают давление на Северную Корею, создавая асимметричную диспропорцию на Корейском полуострове и окружающей территории, еще больше ухудшает обостренную и неустойчивую ситуацию на Корейском полуострове, который находится в состоянии перемирия.

Ким Мён Чхоль отметил, что КНДР будет относиться к США по принципу «сила на силу», «добро на добро» и осложнение ситуации на Корейском полуострове только пошатнет безопасность тех, кто выступает с угрозами в адрес Северной Кореи.

13 мая сообщалось, что вышло совместное заявление представителей военных ведомств США и Южной Кореи, в нем было сказано, что Соединенные Штаты готовы задействовать весь потенциал, в том числе ядерный, для сдерживания угроз со стороны КНДР.

3 мая госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Пхеньян пойдет на дипломатическое взаимодействие с Вашингтоном.

2 мая стало известно, что Соединенные Штаты готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР, для того, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова. Помощник президента США по национальной безопасности отметил, что США верят в «выверенный, практичный и взвешенный подход», который может обеспечить продвижение в вопросе ядерных программ Северной Кореи и Ирана.

В тот же день директор департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гын заявил, что администрация американского президента собирается продолжать враждебную политику в отношении Пхеньяна. Из-за этого власти Северной Кореи будут вынуждены принять меры. По его словам, заявление Байдена четко отражает негативный настрой в отношении КНДР.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021