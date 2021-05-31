Пхеньян оценил новую политику США по Северной Корее

Новая политика США в отношении Северной Кореи представляет собой не гибкий подход, а плетение интриг. Об это говорится 31 мая в статье северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

«Сейчас многие страны осознают, что спланированные администрацией (президента США Джо. — Ред.) Байдена ориентиры политики в отношении КНДР являются не «методом прагматического подхода» и «максимальной гибкостью», а просто интригами… США ошибаются», — сказано в статье комментатора ЦТАК по международной политике Ким Мён Чхоля.

По его словам, то, что Штаты оказывают давление на Северную Корею, создавая асимметричную диспропорцию на Корейском полуострове и окружающей территории, еще больше ухудшает обостренную и неустойчивую ситуацию на Корейском полуострове, который находится в состоянии перемирия.

Ким Мён Чхоль отметил, что КНДР будет относиться к США по принципу «сила на силу», «добро на добро» и осложнение ситуации на Корейском полуострове только пошатнет безопасность тех, кто выступает с угрозами в адрес Северной Кореи.

13 мая сообщалось, что вышло совместное заявление представителей военных ведомств США и Южной Кореи, в нем было сказано, что Соединенные Штаты готовы задействовать весь потенциал, в том числе ядерный, для сдерживания угроз со стороны КНДР.

3 мая госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Пхеньян пойдет на дипломатическое взаимодействие с Вашингтоном.

2 мая стало известно, что Соединенные Штаты готовы к дипломатическому взаимодействию с КНДР, для того, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова. Помощник президента США по национальной безопасности отметил, что США верят в «выверенный, практичный и взвешенный подход», который может обеспечить продвижение в вопросе ядерных программ Северной Кореи и Ирана.

В тот же день директор департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гын заявил, что администрация американского президента собирается продолжать враждебную политику в отношении Пхеньяна. Из-за этого власти Северной Кореи будут вынуждены принять меры. По его словам, заявление Байдена четко отражает негативный настрой в отношении КНДР.