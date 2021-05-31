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Ученые рассказали о получении первого штамма коронавируса для изучения

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Российские ученые получили штамм коронавируса 13 февраля 2020 года, выяснили «Известия». Тогда в мире насчитывалось порядка 60 тыс. зараженных. В России же до 1 марта официально не было зафиксировано случаев инфицирования, кроме двух завозных случаев из Китая.

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Уже тогда центр «Вектор», который вошел в сеть референс-лабораторий ВОЗ по COVID-19, оперативно ввез в Россию эталонные, охарактеризованные штаммы нового коронавируса SARS-CoV-2.

«Ввоз в Российскую Федерацию первого штамма вируса SARS-CoV-2 был осуществлен из Викторианской референс-лаборатории инфекционных заболеваний, функционирующей на базе Института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти (Мельбурн, Австралия). Собственником данного материала является Мельбурн Хелс (The Royal Melbourne Hospital), — рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов. — Второй штамм пришел из Таиланда. Доставка из Национального института здоровья управления медицинских наук министерства здравоохранения Таиланда состоялась 6 марта 2020 года».

И австралийское, и таиландское учреждения — члены сети референс-лабораторий ВОЗ по COVID-19. Всего в список входят 23 лаборатории.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полет штамма: первый коронавирус для изучения прибыл в РФ из Австралии

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