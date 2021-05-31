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Японских болельщиков с отрицательным COVID-тестом могут пустить на Олимпиаду

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Власти Японии рассматривают возможность допуска японских болельщиков на Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио при условии предъявления ими справки об отсутствии коронавируса, сообщила 31 мая газета Yomiuri Shimbun.

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Отмечается, что тестирование на COVID-19 должно быть сделано не более, чем за неделю до присутствия на стадионе.

Кроме того, во время соревнований во избежание заражений будет запрещено кричать в поддержку спортсменов, а также пить или есть на трибунах.

Организаторы при входе на стадион намерены проверять наличие у зрителей защитных масок, а также измерять их температуру, пишет издание.

При этом вопрос об ограничениях по числу болельщиков на Олимпиаде будет решен в июне.

21 мая глава координационной комиссии ОИ Джон Коутс заявил, что участники летней Олимпиады в Токио будут регулярно проходить тестирование на коронавирус независимо от того, вакцинирован атлет или нет.

Днем ранее сообщалось, что численность иностранных делегаций на Олимпиаде сократят вдвое, не считая спортсменов. Таким образом, общий состав делегаций сократился до 78 тыс. человек.

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования перенесли на 2021-й из-за пандемии коронавируса, также на них не пригласили иностранных болельщиков.

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