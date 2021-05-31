Эксперты рассказали о проблеме наследования цифровых активов граждан

В России нет проработанного механизма наследования цифровых активов граждан, но необходимость в соответствующих законодательных нововведениях уже существует. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщила Федеральная нотариальная палата.

Вопросов с наследованием цифровых активов граждан остается много — и юридических, и практических. Речь идет о доменных именах, онлайн-аккаунтах, цифровых кошельках и прочих цифровых активах именно как о имуществе, которое можно наследовать.

Например, аккаунты в социальных сетях, в случае, если их вел известный блогер, представляют собой ценный актив с точки зрения контента, интеллектуальной собственности. Де-факто его можно продать, однако наследовать можно пока только по суду.

«Несмотря на свою «виртуальность», цифровые права и цифровые активы де-факто существуют и, более того, представляют собой имущественную ценность, что накладывает на их обладателей соответствующие права и обязанности», — отмечает президент ФНП Константин Корсик.

При этом вопросы регулирования таких правоотношений, в том числе в новых цифровых форматах, остаются прямой функцией нотариусов, которые обладают необходимыми техническими средствами и готовы к правоприменению постепенно обновляемой в этой части законодательной базы.

Открытым остается и вопрос с наследованием криптовалюты. На территории РФ она не может выступать платежным средством.

Как отметила член правления нотариальной палаты Свердловской области Ольга Филиппова, начиная с 2018 года суды неоднократно включали в конкурсную массу должника криптовалюту биткоин, тем самым признавая криптовалюту имуществом. Для нотариального же производства требуются идентификация и подтверждение принадлежности имущества гражданину. Однако обезличенные виртуальные кошельки не позволяют определить принадлежность денежных средств, что вызывает затруднения при передаче доступа к таким деньгам наследникам.

24 февраля глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников предложил легализовать криптовалюты на территории России при помощи регулирования их оборота, аналогичного наркотическим средствам. По его словам, ограниченная оборотоспособность криптовалют дала бы возможность проводить легальные сделки с ними, наследовать их и включать в совместную собственность.