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Курильщиков предупредили о повышенном риске заражения COVID-19

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Курение и употребление табачных изделий увеличивают риск заражения коронавирусом, говорится в заявлении Роспотребнадзора, приуроченном ко Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая.

В ведомстве также напомнили, что у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме.

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«Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены», — говорится в сообщении.

Вместе с этим специалисты Роспотребнадзора опровергли мнение, что курение легких сигарет или табачных изделий с фильтром является безопасным. По их словам, вред от курения любых сигарет одинаков.

Так, длительное курение приводит к ряду заболеваний, напомнили в ведомстве. Например, может спровоцировать появление онкологического процесса в органах, нанести вред сердцу и кровообращению, увеличивать риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, тромбов, сердечного приступа, а также стенокардии.

Согласно данным ведомства, курение является причиной 84% смертей от рака легких и 83% смертей от хронической обструктивной болезни легких. 93% случаев рака в горле были вызваны табакокурением. Оно также сокращает жизнь мужчины примерно на 12 лет, а женщины — на 11 лет.

«Исследования показали, что если регулярно выкуривать 10 сигарет в день, то в полтора раза чаще развивается рак почек по сравнению с некурящими. Если человек выкуривает 20 или более сигарет в день — риск увеличивается вдвое. Курение вызывает преждевременное старение кожи на 10–20 лет», — заявили в Роспотребнадзоре.

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