Пять человек погибли при крушении полицейского вертолета в Колумбии

Пять человек погибли в результате крушения полицейского вертолета на севере Колумбии, об этом сообщил в воскресенье, 30 мая, президент страны Иван Дуке в Twitter.

Вертолет упал в селении Патико-Альто в муниципалитете Кантагальо.

«Мы глубоко сожалеем о гибели пяти героев нашей колумбийской полиции, работавших в подразделении Управления по борьбе с наркотиками, в результате крушения вертолета, произошедшего в муниципалитете Кантагальо», — сообщил Дуке.

По данным Infobae, в 9:15 утра по местному времени (17:15 мск) произошел последний контакт с вертолетом с регистрационным номером PNC 0741, который перевозил сотрудников Управления по борьбе с наркотиками Национальной полиции между департаментами Сантандер и Боливар.

Предварительной причиной крушения стала техническая неисправность. На месте работают оперативные службы для выяснения обстоятельств произошедшего.

По данным полиции, в этой местности ведет преступную деятельность фронт Эдгара Амилькара Гримальдоса Барона из партизанской «Армии национального освобождения».

Ранее в этот день сообщалось о семи погибших в результате падения легкомоторного самолета Cessna C501 в озеро. Крушение произошло в субботу около 11:00 (19:00 мск) вскоре после взлета из аэропорта в городе Смирна.