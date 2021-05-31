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Через 10-12 лет Россия сможет обеспечить себя своим вином

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России потребуется 10–12 лет для того, чтобы удовлетворить внутренние потребности за счет отечественного вина. Об этом «Известиям» сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что вступивший в силу закон о виноделии оказал большое влияние на отрасль и придал ей новые смыслы и направления развития. Более того, заложил правовые основы для того, чтобы реализовать весь потенциал российского виноделия и вывести его на качественно новый уровень.

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По словам министра, если формально посмотреть на показатели производства вина после принятия этого закона, то видно, что производственные показатели чуть снизились.

«Но это сокращение было ожидаемо: раньше вино производили из иностранного балка. Привозили цистернами неизвестно что. А теперь, чтобы напиток назвать вином, его можно производить только из отечественного виноматериала, — сказал он. — Это, конечно, положительно повлияло на качество продукции и придало новый импульс отечественному и виноградарству, виноделию».

Он также добавил, что в этом сезоне Минсельхоз планирует заложить 5 тыс. га новых виноградников, что позволит увеличить производство вина в течение ближайших лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Миру нужна еда, и мы можем ее предоставить»

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