Через 10-12 лет Россия сможет обеспечить себя своим вином

России потребуется 10–12 лет для того, чтобы удовлетворить внутренние потребности за счет отечественного вина. Об этом «Известиям» сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что вступивший в силу закон о виноделии оказал большое влияние на отрасль и придал ей новые смыслы и направления развития. Более того, заложил правовые основы для того, чтобы реализовать весь потенциал российского виноделия и вывести его на качественно новый уровень.

По словам министра, если формально посмотреть на показатели производства вина после принятия этого закона, то видно, что производственные показатели чуть снизились.

«Но это сокращение было ожидаемо: раньше вино производили из иностранного балка. Привозили цистернами неизвестно что. А теперь, чтобы напиток назвать вином, его можно производить только из отечественного виноматериала, — сказал он. — Это, конечно, положительно повлияло на качество продукции и придало новый импульс отечественному и виноградарству, виноделию».

Он также добавил, что в этом сезоне Минсельхоз планирует заложить 5 тыс. га новых виноградников, что позволит увеличить производство вина в течение ближайших лет.

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