Психологи посоветовали блондинкам не отвечать на шутки об их глупости

Научных данных о том, что блондинки глупее, чем женщины с другим цветом волос, нет, поэтому светловолосым лучше не реагировать на шутки об их низком интеллекте, заявили «РИА Новости» опрошенные психологи в честь Всемирного дня блондинок, который отмечается 31 мая.

«Абсолютно никакие научные данные не подтверждают такие клише, это просто ни на чем не основанный стереотип и шаблон. Цвет волос никак не влияет на когнитивные способности человека. Совсем неважно, блондинка перед нами или брюнетка», — сказал психолог Илья Шабшин.

По его словам, в большинстве случаев светловолосым женщинам не следует обращать внимание на высказывания и шутки обидчиков, а нужно «гордо проходить мимо».

Однако специалист подчеркнул, что реакция должна зависеть от конкретной ситуации. Если речь идет о человеке, с которым нужно выстраивать отношения, то стоит задуматься, стоит ли продолжать общение с человеком, мыслящим подобными стереотипами.

Мнение Шабшина разделяет и психолог Ирина Ларина. Она также пояснила, что стереотип про якобы глупость блондинок появился из-за гендерных ролей.

«Женщины-блондинки очень часто ассоциируются визуально с кем-то очень нежным, мягким, женственным. На этом фоне занижать умственную способность этих женщин — это попытка утвердить свою маскулинность», — подчеркнула Ларина.

Она посоветовала блондинкам четко выстраивать свои границы и в ответ на нападки говорить, что мнение обидчика ее не интересует.

При этом кандидат психологических наук Вадим Мямлин уверен, что зачастую проблема существования стереотипных шуток о блондинках кроется не в цвете волос женщины, а в целом в ее внешности и восприятии себя.

Так, считает эксперт, у красивых женщин больше соблазна не развивать свой ум, поскольку они надеются прожить за счет своей красоты, отсюда и стереотипы.

«Если женщина красивая, не важно, какой цвет волос, то может так получиться, что она уверена, что ей не нужен ум, и с помощью красоты она всего добьется», — пояснил он.

По словам Мямлина, женщине-блондинке стоит реагировать на неуместные шутки разумно, а именно оставить их без своего внимания.