Байден может выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла в Австралии

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру дочери 35-го главы американской администрации Джона Кеннеди (1961–1963), Кэролин Кеннеди, для выдвижения на должность посла в Австралии. Об этом сообщил в воскресенье, 30 мая, новостной портал Axios.

Байден также обсуждает возможность выдвижения вдовы младшего брата 35-го президента США и сенатора Теда Кеннеди Викки на пост главы американского дипломатического представительства в одну из стран Запада.

По данным издания, Байден планирует вернуть в центр внимания самую известную политическую династию Америки, а также почтить покойного наставника и друга.

Кэролин Кеннеди во второй администрации президента Барака Обамы работала послом в Токио с 2013 по 2017 год. Отмечается, что она «хорошо разбирается» в вопросах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Белом доме не прокомментировали изданию кадровые предложения.

22 апреля сенатор Джон Кеннеди заявил, что внутренняя политика нынешнего президента США Джо Байдена может привести к «аду» в жизни американцев. Он отметил, что американский лидер разочаровал его, так как действия политика якобы основываются на ненависти к собственной стране.