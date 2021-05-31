Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Армия
Миротворцы РФ провели акцию в Нагорном Карабахе ко Дню защиты детей

Байден может выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла в Австралии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру дочери 35-го главы американской администрации Джона Кеннеди (1961–1963), Кэролин Кеннеди, для выдвижения на должность посла в Австралии. Об этом сообщил в воскресенье, 30 мая, новостной портал Axios.

Нерусская рулетка: в убийстве Кеннеди теперь подозревают игорную мафию
Опубликованные спустя 55 лет архивы ФБР опровергают политическую версию убийства 35-го главы США

Байден также обсуждает возможность выдвижения вдовы младшего брата 35-го президента США и сенатора Теда Кеннеди Викки на пост главы американского дипломатического представительства в одну из стран Запада.

По данным издания, Байден планирует вернуть в центр внимания самую известную политическую династию Америки, а также почтить покойного наставника и друга.

Кэролин Кеннеди во второй администрации президента Барака Обамы работала послом в Токио с 2013 по 2017 год. Отмечается, что она «хорошо разбирается» в вопросах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Белом доме не прокомментировали изданию кадровые предложения.

22 апреля сенатор Джон Кеннеди заявил, что внутренняя политика нынешнего президента США Джо Байдена может привести к «аду» в жизни американцев. Он отметил, что американский лидер разочаровал его, так как действия политика якобы основываются на ненависти к собственной стране.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021