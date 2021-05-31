Часть уплаченного НДФЛ предложили выдавать на ипотеку

Средства налогового вычета при покупке квартиры — до 260 тыс. рублей — предложили выдавать при оформлении ипотеки. Их можно будет использовать на первоначальный взнос, что повысит доступность жилья. Такое предложение вице-премьеру Марату Хуснуллину направила федеральная риелторская сеть «Этажи», инициативу поддерживают в стройотрасли. Сегодня налоговый вычет граждане получают только после приобретения квартиры в собственность.

Для повышения доступности жилья и заинтересованности россиян в добросовестной оплате подоходных налогов федеральная риелторская сеть «Этажи» предложила изменить механизм выплаты налогового вычета при покупке квартиры. В частности, выдавать его банкам в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечных кредитов, а расчет суммы средств производить на основании налоговой базы, сформированной в результате уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за последние три года до оформления кредита. Инициатива за подписью директора сети Ильдара Хусаинова направлена вице-премьеру Марату Хуснуллину. С копией документа ознакомились «Известия».

«В настоящий момент инициатива в аппарат Марата Хуснуллина еще не поступила. Она будет рассмотрена в установленном порядке после получения», — сообщил «Известиям» представитель вице-премьера Шамиль Галимуллин.

Сегодня, согласно ст. 220 Налогового кодекса РФ, имущественный вычет при покупке жилья может получить любой человек с учетом лимита в 2 млн рублей. Вернуть можно 13% от этой суммы, то есть до 260 тыс. рублей. Правом на получение этих средств каждый гражданин может воспользоваться раз в жизни. Сейчас получение налогового вычета возможно только после регистрации права собственности.

Ежегодная сумма выплат зависит от доходов человека. Например, при зарплате 50 тыс. рублей в месяц (до вычета 13%) сумма выплаченных налогов за три года составит 234 тыс. рублей — столько покупатель сможет получить на первоначальный взнос.

Теперь, если накопленные выплаты составляют меньше 260 тыс. рублей, человек получит остальные деньги уже после покупки. Или можно будет получить вычет как сегодня, сказал Ильдар Хусаинов.

«Давно пора предоставить покупателям право самим определять срок получения налогового вычета. Всё может стать намного логичнее: человеку предстоят большие расходы, надо его как-то поддержать, давайте вернем ему часть уплаченного ранее налога. Звучит здраво», — считает председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

Возможность внести первоначальный взнос в большем объеме позволит сократить кредитную нагрузку на покупателя на весь последующий период действия ипотеки, отметил президент ГК «Основа», председатель комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий Общественного совета при Минстрое Александр Ручьев. Также это будет востребовано, если у покупателя на момент сделки недостает части суммы до минимального объема первоначального взноса, добавил он.

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Раньше въедешь: налоговый вычет предложили выдавать при оформлении ипотеки