Исполнитель роли Тарзана Джозеф Лара погиб в авиакатастрофе

Американский актер Джозеф Лара, которому принадлежит главная роль в телесериале «Тарзан: история приключений» (Tarzan: The Epic Adventures, 1996–2000), погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси. Об этом сообщило в воскресенье, 30 мая, издание The Hollywood Reporter.

Ранее, 30 мая, сообщалось о семи погибших в результате падения легкомоторного самолета Cessna C501 в озеро. Крушение произошло в субботу около 11:00 (19:00 мск) вскоре после взлета из аэропорта в городе Смирна. В числе погибших оказался 58-летний Лара и его супруга Гвен Шамблин, известный в США диетолог.

За свою почти 30-летнюю актерскую карьеру Джозеф Лара сыграл почти в 30 фильмах. Он также занимался музыкой, у него есть сольный альбом «Joe Lara: The Cry of Freedom».

Дебютом актера в кино стал фантастический боевик «Ночные войны» (1988), где он исполнил эпизодическую роль солдата США. В 1989 году на экраны вышла фантастическая сага «Тарзан на Манхэттене» Майкла Шульца, где Джо Лара сыграл Тарзана.

Лара также сыграл в сериалах «Спасатели Малибу» (1989–2001) и «Конан» (1997–1998).