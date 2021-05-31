Роспотребнадзор в 2020 году изъял более 13 млн пачек табачных изделий

В 2020 году из оборота было изъято свыше 13,3 млн пачек нелегальной табачной продукции. Об этом заявили 31 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Общее количество изъятой из оборота нелегальной табачной продукции территориальными органами Роспотребнадзора: в 2018 году — 2 414 163 пачек, в 2019 — 11 400 387 пачек, в 2020 году — 13 327 623 пачек», — сказано в сообщении.

За первый квартал текущего года ведомство провело 496 проверок за соблюдением технического регламента на табачную продукцию, при 88 из них были зафиксированы нарушения. Всего было выявлено 570 нарушений, наложен 391 штраф с конфискацией и 40 административных штрафов без конфискации. Сумма конфискованной продукции составила 7,9 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что в первом квартале 2021 года учреждениями Роспотребнадзора было исследовано 216 проб табачной продукции, из них 15 (6,94%) не соответствовали установленным требованиям. Ведомство отметило, что в первом квартале прошлого года специалисты исследовали 147 проб, из них три пробы (2,04%) не проходили по требованиям.

16 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ведомство выявило 120 т контрабандных табачных изделий, которые были ввезены на территорию России из стран Аравийского полуострова. Стоимость контрабандной партии приравнивается к $2,4 млн.

Как стало известно 24 марта, в Невельском районе Псковской области пограничники пресекли попытку незаконного ввоза свыше 100 тыс. пачек иностранных сигарет. Предварительная сумма оценки табачной продукции составила около 3,5 млн рублей.