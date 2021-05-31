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Подводный ракетоносец «Князь Олег» начал первый испытательный выход в море

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Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») начал первый испытательный выход в Белое море. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Ранее ожидалось, что испытательный выход произойдет в начале июня, однако не исключалась корректировка планов.

В пресс-службе ПО «Севмаш» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации), где строятся подлодки проекта 955А, информацию источника не комментируют.

Также предполагалось, что первый серийный ракетоносец «Князь Олег» должен был войти в состав флота ко Дню Военно-морского флота России, который будет отмечаться 25 июля.

По данным источника, это событие в указанные сроки не произойдет, потому что в ходе испытаний подлодки предстоит выполнить учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Баренцева моря из подводного положения по цели на полигоне Кура на Камчатке.

11 мая источники в оборонном ведомстве сообщили «Известиям», что Минобороны России усилит Северный флот новейшей стратегической субмариной проекта 955 «Борей».

В апреле гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что стратегическая атомная подлодка проекта 955А класса «Борей-А» «Князь Олег» будет готова к передаче ВМФ России в октябре.

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