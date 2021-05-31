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Диетолог предостерегла от употребления соленой пищи на ночь

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова посоветовала ограничить употребление соленой пищи на ночь.

Как отметила врач в беседе с «Москвой 24», не очень хорошая идея — есть вечером соленую пищу, поскольку у человека ночью и так минимальная физическая активность, а соленая еда приводит к тому, что жидкость в таком состоянии будет задерживаться еще больше.

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Между тем специалист призвала ориентироваться на состояние организма и на его чувствительность к соли в целом. Так, аккуратными с солеными продуктами стоит быть тем, кто замечает у себя склонность к отекам. Стоит проследить за реакцией организма на употребление соленой еды. Если установится взаимосвязь, то ограничения будут актуальны.

Также быть осторожными с солеными продуктами врач призвала людей с заболеваниями мочевыделительной системы, а также пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сопровождающимися повышением артериального давления.

Врач также посоветовала отказаться от употребления на ночь рыбы, колбасных изделий и полуфабрикатов, чипсов, сухариков, фаст-фуда и различных соусов. Круглова уточнила, что отказаться от такой еды следует за три–четыре часа до сна.

Если человек всё же поужинал соленой пищей, то на следующий день нужно пить больше жидкости, а также есть овощи и фрукты, богатые калием: помидоры, огурцы, персики, нектарины.

30 мая врач-проктолог и онколог Елена Смирнова назвала продукты, которые можно и нужно употреблять вместе с кожурой. По ее словам, иногда кожура даже полезнее, чем мякоть. Это могут быть баклажан и кабачок, а также лимон, апельсин, яблоко, огурец и картофель. В случае с последним Смирнова предупредила, что картофельную кожуру зеленого цвета в пищу употреблять нельзя, так как в ней содержатся яды.

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