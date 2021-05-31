Турецкий «Анадолу Эфес» впервые стал победителем баскетбольной Евролиги

Баскетболисты турецкого баскетбольного клуба «Анадолу Эфес» обыграли соперников из «Барселоны» и впервые в истории завоевали трофей Евролиги.

Финальная игра прошла 30 мая в немецком Кельне и завершилась со счетом 86:81 (15:22, 24:14, 26:22, 21:23).

В составе турецкой команды 25 очков набрал сербский атакующий защитник Василие Мицич. Он получил награду MVP «Финала четырех» Евролиги, пишет «Спорт-Экспресс».



У испанцев 23 очка на счету Кори Хиггинса, а также дабл-дабл оформил Брэндон Дэвис (17 очков, 11 подборов).

Ранее «Эфес» играл в финале лишь однажды — в 2019 году, и уступил тогда московскому ЦСКА.

30 мая также состоялась игра за третье место в Евролиге, в результате ЦСКА проиграл итальянскому «Милану» (73:83).