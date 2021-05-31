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Синоптики призвали дачников Подмосковья укрыть рассаду из-за заморозков

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Синоптики посоветовали дачникам в Московской области укрывать рассаду из-за возможных заморозков до середины следующей недели. Об этом в воскресенье, 30 мая, говорится на сайте «Метеоновости».

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По словам метеорологов, с 30 мая с запада начало усиливаться влияние антициклона на погоду в регионе. Зафиксированы рост атмосферного давления, сокращение количества осадков. Специалисты отмечают, что северо-восточный умеренный ветер «поставляет в столичный регион холодный воздух». В этой связи до середины недели в Подмосковье ночи будут холодными, особенно на востоке и северо-востоке в местах с понижением рельефа.

Синоптики отметили, что многие дачники успели высадить в открытый грунт рассаду, в связи с чем рекомендуется прикрыть ее, чтобы уберечь растения от возможных заморозков, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 30 мая, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о возвращении тепла в Москву в начале июня. По словам метеоролога, температура воздуха вернется к своему среднему климатическому значению для июня к 3-му числу месяца — в этот день в столичном регионе ожидается до +20 градусов после полудня.

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